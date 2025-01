Nuevas imágenes muestran, desde ángulos no vistos, cómo fue la colisión del miércoles entre el avión comercial y el helicóptero militar en Washington D.C., hecho que provocó la muerte de todos los tripulantes de ambas aeronaves.

Se trata de dos videos obtenidos por CNN Internacional en los que se aprecia al Black Hawk del Ejército siendo impactado por el vuelo 5342 de American Eagle -aerolínea regional subsidiaria de American Airlines-, que viajaba procedente de Wichita, Kansas.

Mientras el avión descendía y se acercaba al aeropuerto Ronald Reagan, colisiona con el helicóptero militar, provocando un fuerte estallido en el aire.

New Footage has been released, showing Wednesday Night’s Mid-Air Collision between a CRJ-700 Passenger Jet, operated by PSA Airlines, and a U.S. Army H-60 “Black Hawk” Helicopter at Reagan Washington National Airport near Washington D.C, which resulted in 67 Deaths. pic.twitter.com/MOfBnqHiIp

