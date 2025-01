Pese a que por ahora el FBI descarta algún vínculo entre el atropello masivo en Nueva Orleans y la explosión del Tesla Cybertruck en Las Vegas, hay un elemento en común entre ambos hechos: el uso de Turo, aplicación que permite a sus usuarios arrendar sus automóviles.

Cuando Shamsud-Din Bahar Jabbar, un exmilitar de 42 años que se había convertido al islam, embistió a una multitud que celebraba el Año Nuevo entre Canal Street con Bourbon Street, en Nueva Orleans, lo hizo a bordo de una camioneta Ford arrendada a través de Turo.

Tras realizar el atropello, Jabbar se bajó del vehículo para abrir fuego contra los presentes, dejando un saldo de 15 muertos y al menos 30 heridos antes de ser abatido por la policía.

Sólo un par de horas después, y a 2 mil 900 kilómetros de distancia, un Tesla Cybertruck explotó en la entrada del Trump Hotel en Las Vegas, provocando la muerte del conductor y dejando a siete heridos.

El sospechoso que conducía el automóvil fue identificado como Matthew Livelsberger, de 37 años, un “veterano del Ejército estadounidense” quien al igual que Jabbar, también había arrendado el vehículo a través de la aplicación.

Turo es una plataforma de arriendo de autos particulares al estilo de Airbnb. De esta manera, cualquier dueño de un vehículo puede ofrecer su automóvil para ser arrendado por otro usuario.

Además de Estados Unidos, la plataforma está disponible en Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido.

A diferencia de las compañías de arriendo de vehículos tradicionales, Turo conecta directamente a quienes buscan un auto con quienes tienen automóviles disponibles.

Para reservar un automóvil a través de Turo en Estados Unidos, la persona debe crear una cuenta, tener una licencia de conducir válida, obtener aprobación para conducir en la plataforma y tener al menos 18 años. En el caso de Australia la edad mínima es de 21 años mientras que en Canadá es de 23.

El conductor principal, es decir, quien reservó el automóvil, puede agregar conductores adicionales sin tarifas ni cargos adicionales. Para esto, sólo deben estar “aprobados para conducir”.

Sin embargo, es precisamente la facilidad con la que el usuario puede crear una cuenta que ha surgido preocupación por el hecho de que personas puedan usar la aplicación, sin pasar por controles o revisiones más profundas, para cometer ilícitos.

Plataformas como Turo han estado en el ojo de la polémica por el uso que algunos usuarios hacen para llevar a cabo diferentes ilícitos. Frente a estos cuestionamientos, las plataformas se han defendido, argumentando que tales actos son extremadamente inusuales.

No obstante, NBC News descubrió que entre octubre de 2019 y febrero de 2020, unos 49 informes sobre robos de vehículos de motor en Washington, DC, involucraron autos arrendados por Turo o su competidora, Getaround, equivalente al 6% de todos los incidentes durante dicho periodo.

A través de un comunicado, la empresa lamentó lo ocurrido en Nueva Orleans y Las Vegas, confirmando que en ambos casos los atacantes utilizaron su servicio para arrendar los vehículos. “Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias”, indicaron.

Si bien explicaron que están colaborando activamente con las autoridades policiales “para compartir cualquier información que pueda ser útil en sus investigaciones”, fueron enfáticos en afirmar que no creen que “ninguno de los arrendatarios involucrados en los ataques de Las Vegas y Nueva Orleans tuviera antecedentes criminales que los identificaran como una amenaza de seguridad”.

“Actualmente no conocemos ninguna información que indique que los dos incidentes estén relacionados”, remarcó la firma.

Here is our statement on today’s horrific incidents in New Orleans and Las Vegas. Our thoughts and prayers are with the victims and their families as we partner with law enforcement on all of their investigations: https://t.co/CO57pQiBhH

— Turo (@turo) January 2, 2025