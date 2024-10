El huracán Milton perdió este miércoles de nuevo intensidad y bajó de categoría, de 4 a 3, con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora (205 kilómetros), camino de la costa oeste de Florida, donde ya se han producido los primeros tornados y se espera su llegada este noche.

Según una actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Milton, no obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.

Diversos registros compartidos por usuarios en la red social X muestran algunos de los tornados que ya comienzan a azotar a Florida, mientras espera la llegada del huracán Milton.

El sistema se encuentra ubicado a 160 kilómetros al oeste-noroeste de Fort Myers, en el condado de Lee (costa oeste de Florida), y a 155 kilómetros al suroeste de Tampa, en la misma costa, y se mueve hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.

🚨🚨BREAKING HURRICANE MILTON ADVANCE TORNADOS – CONFIRMED !!

These are now occurring before the main hurricane.

This is not going to end well #FLORIDA #BREAKING #NEWS #HURRICANE #TORNADOS #SAFE pic.twitter.com/D6mWBKQydD

— Conlustro Research (@ConlustroR) October 9, 2024