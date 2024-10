Una ciudadana chilena que debió evacuar en Tampa ante la inminente llegada del huracán Milton contó detalles de cómo se viven estas tensas horas en el este de Estados Unidos.

En conversación con La Radio, Constanza Díaz reveló que dejó la ciudad ubicada en la costa del golfo de Florida tras los llamados hechos por las autoridades norteamericanas. Eso sí, remarcó que se encuentra bien.

“Yo vivo en la bahía de Tampa y tomamos la determinación de venirnos al sureste porque no nos atrevimos a irnos al norte. Como no hay muchas carreteras para el norte o para el sur, decidimos venirnos hacia acá porque el huracán no va a pasar por Miami”, señaló.

“Supuestamente el tráfico desde Tampa en un día normal hasta donde vinimos son cuatro horas y nos demoramos ocho horas en llegar”, agregó la chilena.

“Nosotros estamos bien, a salvo, pero igualmente estamos muy preocupados por lo que vaya a pasar. Después vamos a tratar de regresar a nuestras casas y quizás encontremos todo destruido”, mencionó.

“Estamos rezando para que ojalá no sea tan tan grave pero estamos tratando de tener tranquilidad y fe en que va a estar todo bien”, remarcó.

A su vez, la ciudadana chilena confirmó que en la zona se han registrado problemas de abastecimiento. “El domingo y lunes hubo mucho problema para poder encontrar bencina, habían colas largas y en los supermercados no se podía encontrar agua. Mucha gente se estaba llevando todo el papel confort”, indicó.

“Eso fue provocado también por el problema en el puerto, en donde las personas no están trabajando, entonces la gente estaba tratando de comprar lo que más podía y de repente se nos vino lo del huracán Milton”, expresó.

“Todo el mundo comenzó a prepararse y no habían muchas cosas entonces se complicó la situación. Pero nosotros estamos bien, estamos cerca de Miami y aquí no pasó nada”, contó.

“El huracán llegará esta noche pero ya comenzó a llover. Nosotros tenemos un negocio allá en Clearwater y tenemos cámaras así que hemos podido monitorear el edificio y se ve que está lloviendo mucho”, explicó.

“También nos informamos que hubo un tornado en la carretera, en la I-175. Ya están comenzando las marejadas y el viento”, cerró.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) advirtió que el huracán Milton, que esta noche se espera que impacte contra la costa oeste de Florida, será “catastrófico y mortal” y pidió a la población que utilice estas últimas horas para abandonar la zona y que aquellos que no hayan podido “busquen lugares seguros de manera inmediata”.