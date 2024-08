La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo este jueves historia al aceptar la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen sudasiático en lograrlo.

“En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la mayor nación de la Tierra, acepto su nominación para ser la presidenta de los Estados Unidos“, dijo Harris.

Sus palabras fueron recibidas con una estruendosa ovación y gritos de alegría por las miles de personas congregadas en el estadio United Center de Chicago, donde se celebró esta semana la Convención Nacional Demócrata, que alcanza hoy su punto álgido con el discurso en el que Harris se convierte oficialmente en la candidata del partido.

Destacó en el discurso en el que aceptó la nominación demócrata a la Casa Blanca su camino “inesperado” y los paralelismos con los desafíos de su madre inmigrante, originaria de la India.

“Estados Unidos, el camino que me ha traído aquí desde hace unas semanas ha sido, sin duda, inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables“, aseguró Harris, ya oficialmente como candidata para las elecciones de noviembre.

“Mi madre Shyamala Harris tuvo uno de ellos, ella misma. La echo de menos cada día y especialmente ahora. Sé que está mirando desde arriba esta noche y sonriendo”, expresó la actual vicepresidenta en referencia a la muerte en 2009 de su madre, una figura central de su vida.

La vicepresidenta recordó las enseñanzas de su madre y explicó cómo cada vez que ella y su hermana, Maya, se quejaban de alguna injusticia, su madre les decía: “Hagan algo al respecto”.

Harris se convirtió esta noche en la candidata del partido siguiendo un camino inusual porque, a diferencia de anteriores nominados, no se sometió a un proceso de primarias.

Las primarias del Partido Demócrata las ganó el presidente estadounidense, Joe Biden, que no tenía rivales significativos, pero el 21 de julio anunció que ponía fin a su campaña a la Presidencia tras recibir presiones de su partido por una nefasta actuación en un debate televisivo contra el expresidente republicano Donald Trump.

Entonces, Biden pidió al partido que se uniera en torno a Harris y hoy aceptó oficialmente la nominación a la Presidencia del Partido Demócrata.

This election is a fight for our country, our future, and our fundamental freedoms and rights.

Tune in as I take the stage tonight as the Democratic nominee for President of the United States.

https://t.co/b0tEYzSJuu

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 23, 2024