Harley-Davidson, el icónico fabricante de motocicletas con sede en Milwaukee, anunció este lunes que decidió eliminar varios de sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La compañía señaló que la medida se tomó tras enfrentar presión de críticos antidiversidad en redes sociales.

“Estamos entristecidos por la negatividad en las redes sociales en las últimas semanas, diseñada para dividir a la comunidad Harley-Davidson“, expresó la compañía en un comunicado publicado en X, consignó Bloomberg.

La decisión de Harley-Davidson sigue los pasos de otras empresas, como John Deere & Co. y Tractor Supply, que también eliminaron sus programas de diversidad.

Según Harley-Davidson, la compañía ya no cuenta con una “función DEI” y dejó de operar un programa de este tipo desde abril de 2024.

“Como empresa, nos tomamos este problema muy en serio, y es nuestra responsabilidad responder con claridad, acción y hechos”, afirmó Harley-Davidson en su comunicado.

La compañía también informó que dejó de tener cuotas de contratación y que ya no mantiene “objetivos de gasto en diversidad de proveedores” diseñados para distribuir el gasto entre negocios operados por personas de diversos orígenes.

Además, empresa confirmó que no participará más en la puntuación de la Campaña de Derechos Humanos (HRC) y eliminará cualquier “contenido socialmente motivado” de sus materiales de capacitación para empleados.

We remain committed to listening to all members of our community as we continue on our journey together as one Harley-Davidson. United We Ride. pic.twitter.com/0feGYhTUMh

— Harley-Davidson (@harleydavidson) August 19, 2024