La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se convirtió este martes finalmente en la nominada oficial de Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre y dará su discurso de aceptación de la candidatura en la Convención Nacional Demócrata, que comenzará el día 19 de agosto en Chicago.

“La vicepresidenta Harris y el gobernador Tim Walz aceptaron oficialmente las nominaciones hoy, luego del cierre de la votación de los delegados el lunes 5 de agosto y la certificación oficial de la votación virtual por parte del secretario de la convención, Jason Rae”, informó el Comité Nacional Demócrata (DNC).

Tanto Harris como el recién nombrado compañero de fórmula, el gobernador de Minesota, Tim Walz, darán su discurso de aceptación de la candidatura en la Convención Nacional Demócrata de Chicago, que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de agosto.

“Es un gran honor y privilegio felicitar a los candidatos oficiales del Partido Demócrata a presidenta y vicepresidente, Kamala Harris y Tim Walz”, dijo el presidente del DNC, Jaime Harrison.

It’s official! I just signed the paperwork to certify Vice President @KamalaHarris for the ballot as our Democratic Party nominee for president.

Let’s make history this November! pic.twitter.com/Isymkud833

— Jaime Harrison (@harrisonjaime) August 6, 2024