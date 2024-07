Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Donald Trump acusó al Partido Demócrata de llevar a cabo un "golpe de Estado" contra Joe Biden para que este abandonara su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Según el magnate republicano, figuras demócratas como Nancy Pelosi presionaron a Biden para que se retirara, argumentando que no tenía posibilidades de ganar. Trump criticó el discurso de renuncia de Biden, calificándolo de "terrible" y atacó a otras cadenas por el aparente favoritismo hacia el exmandatario demócrata. Asimismo, arremetió contra Kamala Harris, futura candidata demócrata, llamándola "una izquierdista radical no muy inteligente". Trump también acusó a la Administración de Biden/Harris de no protegerlo adecuadamente, después de que la directora del Servicio Secreto renunciara tras un intento de asesinato en su contra.