Según reportó The New York Times, cercanos al presidente Joe Biden revelaron que estaría considerando abandonar su candidatura para la reelección debido a las crecientes demandas dentro de su partido. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, la posibilidad de respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora no se descarta. A pesar de la negación de la Casa Blanca, figuras demócratas como Jamie Raskin y Nancy Pelosi han expresado dudas sobre las perspectivas de Biden en noviembre, instándolo a considerar un cambio de liderazgo. A pesar del apoyo de su familia y asesores, la impaciencia interna es evidente, con destacados demócratas presionando al presidente para que reconsidere su participación en la contienda electoral.