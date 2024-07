La oficina del FBI de Pittsburg informó este sábado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un “intento de asesinato” por parte de un tirador que fue abatido.

También comunicaron que están trabajando para identificar al autor de este ataque armado, ya que éste no portaba documentación, según informó The New York Times.

Esto se da en medio de reportes de algunos medios estadounidenses sobre que el sospechoso es un hombre de aproximadamente 20 años que reside en Pensilvania.

Tras los graves hechos registrados en medio de una actividad de campaña del precandidato republicano en Butler, donde un disparo le atravesó su oreja derecha y dos personas resultaron muertas, entre ellas el tirador, autoridades policiales hicieron un punto de prensa para informar lo ocurrido.

Así, Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina local del FBI, informó que “tenemos analistas de inteligencia trabajando febrilmente para identificar al individuo que hizo esto y los motivos detrás”.

En ese contexto pidió apoyo a la ciudadanía para entregar datos y antecedentes de lo sucedido.

“Estamos cerca de esa identificación y tan pronto como estemos 100% seguros de quién es ese individuo, lo compartiremos con la prensa”, añadió.

También precisó que el sujeto no llevaba consigo ningún documento de identidad y por ello, los agentes están examinando fotografías y tratando de obtener el ADN del abatido.

Dudas en materia de seguridad

El FBI ha desplegado en la zona numerosos recursos, incluido un equipo especial de respuesta desde la base de marines de Quantico, Virginia.

Ante las dudas sobre la efectividad del despliegue de seguridad, Rojek aseveró que no había información sobre amenazas relacionadas con el evento. No obstante, aclaró que se deberá determinar si hubo fallas de seguridad.

“Sigue siendo una escena del crimen activa. Como mencioné, tenemos varios agentes en la escena. También estamos trabajando estrechamente con otras agencias federales, nuestros socios estatales y también nuestros socios policiales locales”, reforzó.

Presunto sospechoso

Medios como New York Post y NBC News han entregado información sobre el sospechoso del tiroteo. Según precisan, se trata de un hombre de aproximadamente 20 años, quien reside en Pensilvania.

El joven fue abatido cuando estaba en el techo de una construcción distante al escenario donde estaba el exmandatario.

La ubicación del cuerpo coincide con la probable posición de los disparos.