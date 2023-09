Este martes aterrizaron en Washington los cinco prisioneros liberados por Irán, en el contexto de un acuerdo que incluyó el intercambio de prisioneros y la descongelación de 6 mil millones de dólares en activos iraníes.

Los ciudadanos estadounidenses llegaron en avión a territorio norteamericano procedentes de Catar, país que actuó como mediador en las negociaciones.

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, publicó en Twitter una foto de los liberados durante el vuelo, junto a diplomáticos estadounidenses. “Bienvenidos a casa”, escribió Sullivan en la publicación.

Here are the seven Americans on their way home from Iran alongside a world class group of American diplomats. Welcome home. 🇺🇸 pic.twitter.com/fjkAhNkGPw

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 19, 2023