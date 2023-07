El hecho tuvo lugar la mañana de este miércoles luego que la grúa sufriera un incendio.

Según recogen medios internacionales como CNN, la caída de parte de la estructura dejó un saldo de cinco personas heridas.

De acuerdo al citado medio, ninguno de los lesionados presenta riesgo vital.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó que el incidente se registró entre la 10th Avenue y 41st Street, en una obra en construcción.

“Las llamas se podían ver desde las oficinas de CNN en Hudson Yards, mientras el humo emanaba del lugar”, detalló la cadena.

En tanto, ABC7 indicó que la grúa está instalada en un edificio de unos 45 pisos de altura y transportaba 16 toneladas de hormigón.

“A medida que el fuego ardía, el cable que sostenía el concreto se fue debilitando hasta que cedió”, consigna el portal, añadiendo que esto hizo que el brazo de la grúa terminara cayendo.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, realizó un punto de prensa en el que dijo que el accidente “podría haber sido mucho peor” debido a que en las mañanas estas calles suelen estar “llena de peatones, automóviles y autobuses”.

A su vez, Adams hizo un llamado para que las personas usen rutas alternativas y así faciliten las labores de emergencia.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. Please avoid the area of 10th Avenue and 11th Avenue from West 41 Street to West 42 Street. Please use alternate routes and expect traffic in the area. pic.twitter.com/lEc03WwnWd

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 26, 2023