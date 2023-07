Robert Francis Kennedy pertenece a una de las dinastías políticas más queridas de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es una de las personalidades más polémicas debido a sus dichos racistas.

Se trata de un abogado ambientalista egresado de la universidad de Harvard que rompe el molde de su padre, el senador Bobby Kennedy, quien fue asesinado en 1968.

RFK Jr., como se le conoce, aspira además a seguir la estela de su padre y su tío, John F. Kennedy, una de las figuras más importantes en la historia de EEUU.

El candidato entorpeció su propio camino a la Casa Blanca gracias al polémico comentario en el que afirmó que “los chinos y los judíos son más inmunes al coronavirus”.

“Existe un argumento que dice que (la covid-19) está dirigido a etnias. La covid-19 ataca a ciertas razas de forma desproporcionada (…) está dirigida para atacar a los caucásicos y a los negros. Los más inmunes son los judíos askenazis y los chinos”, dijo el abogado, según lo indicó el diario El País.

El momento fue captado en video y publicado por el diario The New York Post.

La afirmación causó un escándalo a nivel nacional para el aspirante, quien está entre 40 y 50 puntos abajo de Joe Biden en las encuestas.

Los dichos de Kennedy Jr. se suman a una larga lista de teorías de conspiración que ha propagado en la campaña de las primarias demócratas, el partido donde militaron su tío y su padre.

Es uno de los portavoces más recurridos del movimiento antivacunas, quien ha impulsado mentiras asegurando que la inmunización puede provocar autismo.

Junto con esto agregó que los chips 5G son una herramienta de vigilancia y, más recientemente, ha sugerido que las señales de radiofrecuencia del wifi pueden causar cáncer.

Se trata de conspiraciones muy similares a las que fomentan los grupos extremistas de desinformación, como el QAnon.

A pesar de que la ciencia no acompaña sus dichos, RFK Jr. no teme a los debates e incluso los fomenta.

The @nypost story is mistaken. I have never, ever suggested that the COVID-19 virus was targeted to spare Jews. I accurately pointed out — during an off-the-record conversation — that the U.S. and other governments are developing ethnically targeted bioweapons and that a 2021…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 15, 2023