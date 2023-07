El hombre detenido en Corea del Norte es un militar estadounidense que participaba en una visita a una aldea fronteriza coreana cerca del Área de Seguridad Conjunta.

Según la prensa internacional, el hombre habría cruzado hacia el Norte sin autorización.

“Creemos que actualmente está bajo custodia” y “estamos trabajando con nuestros homólogos del Ejército Popular de Corea para resolver este incidente”, expresó la ONU a través de un mensaje en sus redes sociales.

El individuo estadounidense, a quien los funcionarios no identificaron por su nombre, estaba haciendo una “gira de orientación” cuando atravesó la línea de demarcación de la zona desmilitarizada (DMZ).

La mencionada área es una burbuja de 800 metros de ancho dentro de la zona entre las dos Coreas, a cargo de las Naciones Unidas.

Por su parte, el CBS News citó a funcionarios de los Estados Unidos y aseguraron que el ciudadano arrestado es un miembro de bajo rango del ejército.

También consignaron que estaba siendo escoltado a casa “por razones disciplinarias” pero que logró salir del aeropuerto y unirse a un grupo de turistas.

Una de las personas que estaba presente en la actividad turística declaró al canal que el grupo de excursión había visitado uno de los edificios de la zona cuando “ese hombre soltó un sonoro ‘ja ja ja’ y se puso a correr entre los dos edificios”.

“Primero pensé que era una broma de mal gusto pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no lo era y entonces todos reaccionaron y las cosas se volvieron una locura”, explicó.

Militar estadounidense detenido en frontera de Corea del Norte

Desde que terminó la Guerra de Corea en 1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto y su frontera, que continúa estando muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada.

Soldados de los dos países trabajan frente a frente en la zona, ubicada al norte de Seúl.

El lugar es también un destino turístico popular y cada día cientos de visitantes llegan a conocer desde el lado surcoreano.

El Área de Seguridad Conjunta ha sido el lugar de numerosos acontecimientos desde su creación, comenzando por la repatriación de prisioneros de guerra.

La prensa internacional suele referirse a ella como “el pueblo de la tregua”.

En 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la localidad fronteriza de Panmunjom, e incluso estuvo en territorio norcoreano luego de cruzar la línea de demarcación.

El Departamento de Estado norteamericano señaló que el gobierno no puede proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos en el país porque actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte.

La Zona Desmilitarizada presenta minas terrestres y está rodeada de cercas eléctricas y de alambre de púas. También cuenta con cámaras de vigilancia y se estima que los guardias armados están en alerta las 24 horas.