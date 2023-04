La jornada de este pasado martes 25 de abril el actual presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, oficializó su reelección y candidatura presidencial en las elecciones del 2024.

Esto desató que el expresidente, Donald Trump, anunciara ante sus miles de seguidores su programa electoral para llegar nuevamente a la Casa Blanca.

Si Trump y Biden se llegan a enfrentan nuevamente en la elección general, será la primera revancha presidencial en Estados Unidos desde 1956.

Pese a que estos dos apellidos son los que más peso ejercen en los medios de comunicación y en la opinión popular, hay más demócratas y republicanos inscritos en esta carrera presidencial.

Candidatos para las elecciones de 2024 en EEUU

Donald Trump: un empresario republicano que se desempeñó como el 45° presidente de los Estados Unidos (2017-2021) y es más recordado por sus polémicas que por su gobierno.

Actualmente enfrenta múltiples juicios por crear varios registros falsos en las cuentas de su empresa y presentar facturas falsas. A esto se suma su presunta participación en el asalto al Capitolio en el 2021, robo de documentos clasificados, posible fraude electoral, entre otros.

Por todos estos motivos es que el candidato republicano podría ser considerado no apto para postular al cargo y ser inhabilitado por la Justicia en 2024.

Joe Biden: es un líder demócrata y actual presidente de los EEUU que busca su reelección, siendo uno de los políticos más longevos del país.

Actualmente es un nombre poco popular y altamente criticado, quien en marzo de este año llegó a un paupérrimo nivel de aprobación del 38%.

Cabe destacar que en el bando demócrata, Biden tendría el campo despejado. Esto, ya que las grandes personalidades del partido han descartado presentarse y solo cuenta con la competencia de figuras marginales.

Mike Pence: se trata del indeciso vicepresidente de Trump, quien actualmente está muy involucrado en la investigación por el Asalto al Capitolio.

Aún no oficializa su candidatura para las elecciones de 2024 en EEUU, pero él mismo aseguró que antes de los resultados de este juicio ya “tendré una decisión hecha”.

Ron DeSantis: se trata del gobernador de Florida y la principal amenaza republicana para Donald Trump, ya que su popularidad en este bloque político fue superior a lo largo de todo el 2022.

El gobernador de Florida, que en las elecciones intermedias de noviembre obtuvo un nuevo mandato de cuatro años con casi el 60% de los votos, es una estrella en ascenso en el Partido Republicano.

Escenario social y político en el país norteamericano

Frente a esta realidad política es que BioBioChile se contactó con Fernando Venegas, periodista y docente del departamento de ciencias sociales de la Universidad de Concepción.

Se trata de un profesional que vivió entre 2014 y 2016 en EEUU y que presenció en vivo este fenómeno político, muchas veces incomprendido para nuestro hemisferio.

“La mayoría de la gente tiene resquemores y dudas respecto de la edad de uno de los candidatos más fuertes, quien es Joe Biden”, comentó.

“Es un hombre muy viejo que estaría terminando su periodo presidencial a los 86 años si no me equivoco. Entonces claro, siempre está la duda en los votantes de si es capaz o no de estar en el cargo, debido a su edad”, agregó.

Por otro lado, según detalló el profesional, hay que enfocarse en las políticas que ha llevado Biden adelante. Esto, ya que en general se tratan de medidas bien evaluadas respecto de las necesidades del país.

“Logró superar el tema de la pandemia, que fue muy mal manejada por el gobierno de Donald Trump. Dentro de todo, también ha hecho hace lo posible con la economía, controlando la inflación”, dijo.

Por lo mismo argumentó que “si esto se ve desde el punto de vista republicano, tampoco te van a decir que lo han hecho bien. La opinión popular respecto del desempeño de Biden tampoco es muy buena”.

Recordemos también que su gobierno partió ‘flojo’, ya que al mismo tiempo el Ejército de Estados Unidos empezó a salir de Kabul y Afganistán.

¿Segunda vuelta entre Biden y Trump en las elecciones de 2024?

“Es extremadamente posible”, comentó Venegas, quien comentó que pero primero se debe saber qué pasará con todos los procesos judiciales que enfrenta Trump en este momento.

“Él podría quedar inhabilitado. Se le acusa de usar dinero de una campaña para pagarle a una persona para acallarla. Es algo grave”, detalló el docente.

A pesar de todo esto y de la gran cantidad de candidatos republicanos que hay en carrera, “no están ni siquiera cerca de aglutinar los votos que Trump tiene”, dijo.

“Pence y DeSantis Empezaron bastante bien en las encuestas, pero se han ido desinflando muchísimo. Al final no se puede negar que Trump es un líder carismático, capaz de movilizar a mucha gente”, sentenció.

Recordemos que muchos de los republicanos históricos no votaron por Trump. Ellos lo apoyan porque sus políticas coinciden con los valores que ellos tienen, pero no lo aprueban, según dijo Venegas.