Una increíble situación se vivió en Estados Unidos, luego que un avión que llevaba 56 perritos en adopción se estrellara, sobreviviendo tanto la tripulación -de tres personas- como los canes.

En específico, el hecho se registró el pasado martes en el condado Waukesha de Winsconsin, derivando en un aterrizaje de emergencia de la nave.

Este último, se registró en un campo de golf del condado ya mencionado, mientras que las causas de la emergencia están siendo investigadas.

De acuerdo a lo señalado desde Humane Animal Welfare Society, organización a cargo del fallido traslado, todos los animales fueron revisados por veterinarios, confirmando su buen estado de salud.

Asimismo, algunos de los canes se quedaron junto a la organización, mientras que otros fueron derivados a refugios asociados.

Lo anterior, a la espera que se concrete su adopción en los próximos días, tal como estaba planificado.

NEW: Photos from the scene of a emergency plane landing near Pewaukee today. Authorities say the plane was carrying more than 50 dogs for HAWS. WHAT WE KNOW: https://t.co/omnE7GJnGt pic.twitter.com/3z1Li39qd4

— TMJ4 News (@tmj4) November 15, 2022