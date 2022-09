Con tristeza y anécdotas cargadas de cariño, los expresidentes de Estados Unidos dijeron este jueves adiós a la Reina Isabel II, quien falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral poniendo punto y final a siete décadas de reinado.

Isabel II subió al trono en 1952, cuando el presidente Harry Truman (1945-1953) lideraba Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, y durante su liderazgo en el Reino Unido coincidió con 13 mandatarios estadounidenses, hasta Joe Biden.

El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) expresó sus condolencias y las de su esposa, Melania Trump, en su propia red social, Truth, y aseguró que Isabel II “siempre será recordada por su fidelidad a su país y su inquebrantable devoción hacia sus compatriotas”.

“Qué gran y hermosa mujer, no hubo nadie como ella!”, dijo con su lenguaje habitual, al tiempo que añadió que nunca olvidará “la generosa amistad, la gran sabiduría y el maravilloso sentido del humor de su majestad”.

Cuando estaba en la Casa Blanca y en una de sus muchas salidas de tono, Trump rompió el protocolo en una reunión con Isabel II en 2018 en los jardines del castillo de Windsor, al caminar unos pasos por delante de la reina, mientras ella intentaba adelantarlo.

Trump también tuvo palabras de elogio para el nuevo monarca, Carlos III, de quien dijo que conoce bien, que será “un rey grande y maravilloso” y que “ama mucho” al Reino Unido.

En un compungido comunicado, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) recordó que cuando asumió el cargo fue recibido en el escenario internacional por Isabel II con “los brazos abiertos y una generosidad extraordinaria”.

“Michelle y yo estamos agradecidos por haber sido testigos del liderazgo de su majestad”, expresó Obama, quien también destacó el “considerable humor y calidez” de la reina.

Los Obama conocieron a la monarca en abril de 2009 en el Palacio de Buckingham, donde fue bastante comentada la ruptura del protocolo de Michelle Obama abrazando a la reina, que fue correspondida por Isabel II.

Fueron varias las visitas de estado de Barack Obama y su esposa al Reino Unido, y numerosas las ocasiones en las que ambos se regalaron gestos de cariño.

Durante los 8 años que pasaron en la Casa Blanca visitaron tres veces el Palacio de Buckingham.

Según biógrafos de ambos líderes, Obama llegó a comparar a Isabel II con su abuela, además de ser el presidente que mayor impacto causó en la monarca.

George W. Bush (2001-2009), que se vio con la reina Isabel en varias ocasiones, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, ha publicado un comunicado en Twitter a través de la cuenta del Centro Presidencial George W. Bush, en el que destacó su confianza en el pueblo británico y “su visión de un futuro más brillante”.

"Queen Elizabeth ably led England through dark moments with her confidence in her people and her vision for a brighter tomorrow. Our world benefitted from her steady resolve, and we are grateful for her decades of service as sovereign." – President Bush https://t.co/aG8uVcMaJo pic.twitter.com/FKQnq6ANoh

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 8, 2022