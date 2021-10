Un avión con 21 personas a bordo se estrelló el martes tras intentar intentar despegar cerca de Houston, Texas, y todos los pasajeros y la tripulación lograron salir de la aeronave antes de que se incendiara, informaron los bomberos.

El avión, un McDonnell Douglas bimotor según un funcionario local, fue destruido casi por completo por las llamas, muestran impresionantes imágenes difundidas por los servicios de emergencia. Sólo hay un herido reportado, dijo el Departamento de Bomberos de Katy, al oeste de Houston.

A plane carrying nearly two dozen people crashed in Waller County, Texas, Tuesday morning. All passengers were removed from the plane and one injury has been reported, officials said. pic.twitter.com/YLqJX7M6ev

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 19, 2021