El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los migrantes no ir a su país, mientras crecen las críticas por el aumento de la llegada de personas a la frontera con México, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes.

“Puedo decir claramente ‘No vengan’ (…) No dejen su ciudad o comunidad”, dijo en una entrevista con ABC News, dirigiéndose a los migrantes.

Horas después de que su jefe de seguridad interior defendiera las políticas migratorias del gobierno, Biden también rechazó los señalamientos de que fue su decisión de acabar con la política de mano dura de su antecesor Donald Trump lo que provocó el incremento de llegadas. Y señaló que ha habido aumentos similares en 2019 y 2020.

El nuevo gobierno demócrata busca desmantelar muchas de las políticas implementadas por Trump, y quiere que el Congreso apruebe una amplia reforma migratoria para dar una vía a la ciudadanía a millones de indocumentados.

La mayor migración por la frontera sur en 20 años

Críticos republicanos dicen que las políticas de Biden ocasionaron el fuerte aumento de migrantes que buscan cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

El presidente habló del tema un día después de que legisladores republicanos visitaran la frontera para denunciar “la crisis”.

