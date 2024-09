Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita Mongolia, miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), desafiando la orden de arresto en su contra por crímenes de guerra en Ucrania. La CPI emitió la orden en 2023 por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Mongolia, firmante del Estatuto de Roma, podría enfrentar consecuencias legales por no detener a Putin. Sin embargo, la CPI carece de un mecanismo efectivo de ejecución, mientras que la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigen la detención del presidente ruso. Rusia no teme detenciones en esta visita, pero si Mongolia no actúa, el caso podría llegar al Consejo de Seguridad de la ONU.