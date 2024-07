Un tornado azotó en la tarde del viernes la provincia de Shandong, en el este de China, dejando un saldo de al menos cinco muertos y 83 heridos, informó la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Heze.

El fenómeno meteorológico causó daños significativos en la infraestructura y la agricultura de la zona, informó este sábado el organismo.

Una evaluación preliminar indica que un total de 2.820 viviendas han sufrido daños, mientras que aproximadamente 40 kilómetros de tierras agrícolas han sido afectadas.

Además, se reportan daños en 48 líneas de suministro eléctrico, lo que ha provocado interrupciones en el servicio. En 2023, otro fenómeno similar causó al menos diez muertos en la provincia vecina de Jiangsu.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China reveló esta semana que el país se enfrenta a un incremento en el riesgo de desastres naturales para el mes de julio y a una “situación grave y compleja” por entrar en el período de inundaciones.

Videos del tornado en China:

🚨This has to be one of the wildest footage ever, a large violent #tornado passing right over a high-rise apartment complex in #Dongming county, #Heze city of #Shandong province🌪️ Imagine just minding your own life and next second got to see a wedge's inner multi-vortex 🤯 #China pic.twitter.com/E4mGsS2EjM — ChinaWXnerds (中国气象爱好者) (@FansOfStorms) July 5, 2024

JEEZE!!! 😱 Another terrifying video of the violent tornado in Dongming Shandong Province, China yesterday. I think this is the scariest tornado video I’ve ever seen. So far, 5 deaths and 84 injuries have been reported 😩 Via: @Ericwang1101 pic.twitter.com/AHDOCboBIU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 6, 2024