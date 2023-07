El vídeo, que comenzó a circular ayer en las redes sociales, muestra a dos mujeres desnudas rodeadas por decenas de hombres en un camino, algunos de ellos armados con palos, en el estado nororiental de Manipur.

“Aseguro a la nación que los culpables no se librarán. La ley tomará su curso con toda su fuerza, lo que ha pasado con las hijas de Manipur nunca podrá ser olvidado”, dijo hoy el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante un discurso con motivo del inicio del periodo de sesiones parlamentarias del monzón.

Se trata de la primera referencia del primer ministro a la violencia en el estado desde que comenzaron los sangrientos enfrentamientos el pasado mayo.

El jefe de Gobierno de Manipur, Biren Singh, señaló por su parte en Twitter que “la Policía ha entrado en acción y realizado el primer arresto esta mañana”.

My hearts go out to the two women who were subjected to a deeply disrespectful and inhumane act, as shown in the distressing video that surfaced yesterday. After taking a Suo-moto cognisance of the incident immediately after the video surfaced, the Manipur Police swung to action…

