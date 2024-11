El presidente argentino Javier Milei fue uno de los que más celebró (y rápidamente) la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Justo lo que en privado habrá hecho también su “enemigo” comunista, el ruso Vladimir Putin, porque así de raro puede ser el renovado mapa político cuando los intereses van más allá de los modelos económicos defendidos por cada uno.

La batalla cultural y política, lo simbólico, derriba fronteras. ¿O acaso el proteccionismo de Trump tiene algo que ver con el libre mercado sin intervención estatal que anhela Milei?

El triunfo del magnate de 78 años, quien volverá al poder y gobernará por segunda vez no consecutiva, como sólo Grover Cleveland lo logró en el siglo XIX, deja abierta una reconfiguración de las relaciones de la Casa Blanca con Sudamérica, Oriente Próximo y la guerra en Ucrania. Queda atestiguar a quienes envalentona en la disputa que se abrirá desde su asunción programada para el próximo 20 de enero. O quizá antes.

“@RealDonaldTrump, felicitaciones por tu formidable victoria electoral. Ahora, ‘Make America Great Again’. Sabes que puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea. Éxitos y bendiciones. Saludos cordiales”, publicó en X el argentino Milei apenas Fox News confirmó el miércoles que Trump había pasado los 270 votos del Colegio Electoral.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u

— Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024