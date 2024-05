Imágenes satelitales revelan la devastación causada por las inundaciones en el sur de Brasil, con 90 muertos y 132 desaparecidos reportados hasta el momento. Metsul, el instituto de meteorología, mostró imágenes impactantes de la magnitud de las inundaciones en Rio Grande do Sul.

Imágenes satelitales dan cuenta de los devastadores efectos de las inundaciones en el sur de Brasil, en donde los últimos reportes arrojan 90 muertos y 132 desaparecidos.

Metsul, el instituto de meteorología de Brasil, dio a conocer impactantes imágenes en las que se puede apreciar la magnitud de las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul.

En los registros se aprecian los efectos de las lluvias en Porto Alegre y la región metropolitana de la capital de Rio Grande do Sul.

“La magnitud de la catástrofe ahora se puede observar desde el espacio gracias a la mejora del tiempo después de una prolongada secuencia de días con lluvias frecuentes e intensas en Rio Grande do Sul entre finales de abril y principios de mayo”, detalló Metsul.

En las siguientes fotografías aparece el sector oeste de Porto Alegre, en donde se ubica el tramo final del río Jacuí. En el “antes y después” se ve cómo el torrente inundó una enorme superficie de la zona.

Los sectores de Ilha das Flores y Eldorado do Sul, en Porto Alegre, también han sufrido con las precipitaciones que se han reportado en las últimas semanas.

En las siguientes imágenes se aprecian los efectos en la zona de Vila Farrapos y el barrio de Humaitá.

“Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave”, señaló el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una entrevista en la red pública EBC.

“Es muy triste (…) pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte”. remarcó.

De acuerdo a Agencia EFE, la histórica crecida de varios de los principales ríos de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, ha provocado estragos en 388 municipios y obligado a casi 200.000 personas a abandonar sus hogares por las inundaciones.