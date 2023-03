En la secuencia, difundida por diversos medios mexicanos, se puede ver cómo un grupo de internos que se encuentran en una celda comienzan a botar colchonetas tras lo cual se aprecian llamas en el sector.

Mientras eso ocurre, un par de guardias observa desde fuera de las rejas.

De pronto, las llamas y el humo se expanden rápidamente por el lugar. Pese a esto, los retenidos no pueden escapar debido a que la celda se encontraba cerrada con llave.

Ante el evidente peligro, los custodios desaparecen del encuadre. No obstante, no se aprecia que los internos puedan huir, al menos en los 32 segundos que dura el video. Esto ha desatado críticas hacia los guardias por no haber ayudado a evacuar a las personas encerradas.

Al final del video la imagen se oscurece producto del humo emanado del fuego generado en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado en la frontera con Estados Unidos.

Recordemos que tras el hecho, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que los migrantes, “tras enterarse de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”.

Tal como recoge agencia EFE, las autoridades mexicanas identificaron a 8 presuntos responsables del fatal incendio.

“Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”, dijo la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en una conferencia de prensa.

Según indicó, entre ellos hay dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.