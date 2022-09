Manifestaciones, saqueos y bloqueos de carreteras: en Haití, la tensión en las calles no disminuye. Al contrario. La decisión del Gobierno de aumentar el precio de los carburantes ha “echado más leña al fuego”. Y la ira de la población dio un giro violento desde el 15 de septiembre.

En Puerto Príncipe, los manifestantes atacaron la sede de la televisión nacional de Haití. La intervención de la policía impidió que el edificio fuera completamente saqueado, pero la cadena pública tuvo que dejar de emitir. Las multitudes enfurecidas también atacaron un banco, quemaron uno de los principales laboratorios farmacéuticos del país y saquearon negocios y tiendas privadas en varias partes de la capital.

Es difícil poner una cifra en este momento, pero los daños son importantes. Individuos no identificados también atacaron y luego incendiaron la residencia privada del exsenador Edmonde Supplice Beauzile, que dirige el partido Fusión, aliado del actual gobierno. Más al norte, en la ciudad de Gonaives, los manifestantes vaciaron completamente los almacenes de alimentos de Caritas y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“La gente tiene hambre”

Los locales del Programa Mundial de Alimentos estaban repletos de gente, informa nuestro corresponsal Ronel Paul. Todo el mundo salía con un saco de arroz a la espalda o con latas de aceite en los brazos.

Con una lona en las manos, un hombre se asombraba: “Hay tantos suministros en estos almacenes que tardaríamos días en llevárnoslos todos. Todavía no han llegado a la segunda y tercera sala. Aquí hay mucha comida mientras la gente se muere de hambre. No estoy acostumbrado a participar en esto, pero esta vez estoy en ello hasta el final”.

En la entrada del edificio, todo el mundo se precipitó por la puerta principal entreabierta. Los policías nacionales presentes en el lugar intentaron calmar a la multitud lanzando gases lacrimógenos, pero fue en vano. Al mismo tiempo, se produjo un incendio en el edificio. A pesar de la intensidad de las llamas, nada ni nadie pudo detener la ira de los manifestantes.

En medio del humo negro, algunos salían con televisores, baterías y paneles solares. Con un fardo al hombro, un joven se detuvo para enviar un mensaje al primer ministro: “Ariel Henry no tienes poder porque no fuiste elegido, te estás acomodando como si fueras presidente, no lo eres. La gente tiene hambre. Incluso estos policías que están aquí tienen hambre. Por eso no nos disparan. Soy un guardia de seguridad, tengo hambre”.

Hasta el jueves por la tarde, las escenas de saqueo continuaron. Además de los locales de la organización católica Caritas y los del Programa Mundial de Alimentos, los manifestantes también destrozaron negocios privados. En cuanto a los locales del PMA, acabaron siendo arrasados por las llamas. Esta ciudad de 4.000 habitantes aún no cuenta con un cuerpo de bomberos.

Se suspenden los permisos de portación de armas

En este contexto, la Policía Nacional de Haití anunció en la noche del 15 de septiembre la suspensión de todos los permisos para portar armas. Esta decisión ha provocado la ira de los internautas: penaliza a las empresas privadas que proporcionan seguridad a muchos hoteles y negocios, mientras que las bandas criminales no tienen permiso de armas y seguirán actuando.

Varios países han anunciado el cierre temporal de sus embajadas en Puerto Príncipe por motivos de seguridad, informa la AFP. Entre otras, la sede diplomática de la República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, dijo en un breve comunicado que cerraba sus “puertas al público hasta nuevo aviso”, y la embajada de Canadá anunció su cierre a partir del 15 de septiembre.