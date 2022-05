Tayane Caldas es una joven de 18 años que acusa a su expareja de haberla secuestrado, golpeado y posteriormente tatuado la cara a la fuerza, en São Paulo, Brasil.

El hecho denunciado por la mujer habría ocurrido el recién pasado fin de semana, cuando Gabriel Henrique Alves Coelho, quien fue su pareja por dos años, la raptó y la mantuvo encerrada contra su voluntad.

De acuerdo a Tayane la acción de Alves habría sucedido porque este quería “marcarla como su propiedad”, afirmó al medio brasileño Globo.

Las agresiones a Tayane Caldas

La mujer fue secuestrada el viernes 20 cuando salía de una clase, en ese momento Alves la obligó a subirse a su auto con el cual la trasladó hasta su casa al sureste de Brasil.

Ahí la joven acusa que fue sometida a diversas torturas donde el hombre la golpeaba e insultaba. Durante su relación, Tayane Caldas denunció que fue víctima de violencia en dos ocasiones, razón por la que el hombre tenía una orden de alejamiento, la cual violó con el secuestro.

Alves contaba con dos tatuajes con el nombre de Tayane, por lo que en medio de las agresiones la amenazó diciendo que esta vez le haría -a ella- un tercero, el cual sería su nombre escrito en su rostro. Ante esto, la joven comenzó a gritar e intentar defenderse, sin embargo, Gabriel le habría dado un golpe de puño dejándola inconsciente.

“Inmediatamente después de los ataques, me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar”, describió la mujer.

Cuando la joven despertó el nombre de su expareja ya estaba tatuado en su rostro. “Cuando miré, ya no era yo, no soy yo con esto aquí. Para mí, me mató por dentro, terminó con una forma de marcarme y decir que soy de su propiedad”, relató al medio brasileño.

La madre de la víctima, al notar que la joven no llegaba de clases, llamó a la expareja, Gabriel Alves, para preguntarle por su hija, este le respondió “que de nada servía preguntarle, que nada cambiaría”, lo cual quedó registrado en un mensaje de audio.

Al regreso de Tayane Caldas a su casa, su madre la vio con moretones y el tatuaje en su cara, por lo que hizo la denuncia correspondiente por vulneración de orden de alejamiento, razón por la que ahora el hombre se mantiene en prisión preventiva.

Defensa de su expareja

Sin embargo, este asegura que Tayane dio su consentimiento para realizar el tatuaje en su rostro, para ello presentó un video en la comisaria. No obstante, esta grabación está en investigación, pues la joven asegura que cuando se hizo ella estaba atada y amenazada.

Hasta el momento el hombre no ha presentado un abogado para su defensa, por lo que no se ha podido dar inicio a las investigaciones del hecho, consignó el medio brasileño Globo.