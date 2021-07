El Gobierno de Nicolás Maduro arrecia el hostigamiento contra el círculo de Juan Guaidó precisamente cuando se abre en el horizonte una próxima negociación en México, con mediación noruega, para resolver la crisis en Venezuela.

Freddy Guevara, estrecho colaborador de Guaidó, fue detenido el lunes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando se encontraba en una autopista de Caracas, acusado de “vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano”.

Por su parte, Guaidó denunció que funcionarios del grupo élite de la Policía (FAES) entraron a su residencia y trataron de detenerlo.

“El arresto de Freddy Guevara y los renovados esfuerzos por intimidar a Juan Guaidó son ejemplos del uso que hace Maduro de las fuerzas de seguridad venezolanas para silenciar a la oposición”, dice Rebecca Bill Chavez, analista del think tank The Dialogue, con sede en Washington.

“Así demuestra el régimen al mundo que puede actuar en cualquier momento y da una imagen de fortaleza ante la opinión pública, la comunidad internacional y las bases más radicales del chavismo”, dice a Deutsche Welle, por su parte, Armando Armas, político de Voluntad Popular y diputado de la Asamblea Nacional venezolana en el exilio.

Asimismo, “el hostigamiento puede buscar un quiebre en el ánimo de Guaidó y su círculo más íntimo”, prosigue Armas, que fue a su vez objeto de acoso y persecución por su actividad política.

Freddy Guevara como “rehén”

Por su parte, el politólogo venezolano Víctor Mijares, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, señala que hay diversas teorías para explicar la aparente contradicción de arremeter contra la oposición en vísperas de un nuevo diálogo.

“Algunas hipótesis, incluso, vinculan los eventos con lo que ocurre en Cuba, o se refieren a potenciales luchas internas en el chavismo. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que no es nuevo. Se ha convertido en una práctica usual del chavismo presionar a fuerzas opositoras, e incluso encarcelar a líderes, para tener fichas de intercambio en la mesa de negociación. Esto puede parecer una práctica brutal, y lo es, pero no es la primera vez que lo vemos en Venezuela. Estas ‘fichas’ sirven para desviar la atención y modelar las demandas opositoras e internacionales, y para prolongar los procesos de diálogo, que son siempre un respiro para el régimen venezolano”, explica Mijares.

Armando Armas, por su parte, llama a esas “fichas” por otro nombre: “rehenes”. “Son jugadas en las que el beneficio es mayor que el costo. Parte de la negociación es soltar a Freddy Guevara. Es un rehén, como todos los presos políticos. Esa cuestión dejaría en un segundo plano de la negociación puntos más importantes, como la creación de un cronograma de cambios estructurales para que se manifieste la voluntad de los venezolanos”.

Elecciones regionales como moneda de cambio

Los comicios regionales de noviembre de 2021 son otra de las cartas importantes en la negociación de México y el partido Voluntad Popular “siempre ha sido una piedra de tranca para las pretensiones del régimen de buscar una capitulación de la oposición” utilizando las elecciones locales como moneda de cambio, explica Armando Armas.

El político de Voluntad Popular asegura que, en realidad, el Gobierno de Maduro no quiere negociar, porque sabe que el consenso internacional es para que haya elecciones libres presidenciales y parlamentarias en el corto o mediano plazo y “ellos saben que perderían en unas elecciones con un mínimo de condiciones”.