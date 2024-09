Este martes se dio a conocer la muerte del hombre que mató a la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei tras quemarla viva con gasolina en Kenia. Desde el hospital de Eldoret indicaron que Dickson Ndiema Maranganch, expareja de la deportista, falleció por las quemaduras que él mismo sufrió durante el ataque.

La maratonista, quien participó en los Juegos Olímpicos de París en los 10.000 metros, fue rociada el lunes 2 de septiembre con cinco litros del combustible por el sujeto, quien luego le prendió fuego. Debido al brutal ataque reportado en el condado de Trans Nzoia, en el oeste de Kenia, la corredora ugandesa fue ingresada de urgencia con el 75% de su cuerpo quemado.

Tras agonizar por algunos días, finalmente Cheptegei falleció el pasado jueves. De acuerdo a sus padres, la atleta de 33 años y madre de dos hijos había comprado un terreno en el condado keniata y había construido una casa en donde se alojaba durante sus entrenamientos.

El crimen de la mujer a manos de quien fuera su pareja se suma así al de las maratonistas Agnes Tirop y Damaris Mutua, quienes también fueron asesinadas brutalmente en Kenia por sus parejas en 2021 y 2022, respectivamente.

“Esta tragedia es un claro recordatorio de la urgente necesidad de combatir la violencia de género, que ha afectado cada vez más incluso a los deportes de elite”, denunció el ministro de Deportes del país africano, Kipchumba Murkomen.

Según datos del Centro Nacional de Investigación Criminal (NCRC), recogidos en un informe de la Coalición sobre Violencia contra las Mujeres (COVAW) publicado en enero pasado, una mujer muere a manos de su pareja o de un familiar cercano en Kenia cada dos días.

A su vez, el 28% de las mujeres entre 15 y 49 que han tenido alguna relación sentimental con un hombre “han sufrido violencia física, sexual o emocional”.

La magnitud de la violencia en Kenia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia física, psicológica, sexual y de género, “es inquietante y va en aumento”, detalla el informe, agregando que las mujeres “suelen ser las principales víctimas de la violencia debido al sistema patriarcal” que impera en la nación africana.

BREAKING NEWS💔💔

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024