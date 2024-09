La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 en 10.000 metros, ingresó este lunes en un hospital de Kenia con numerosas quemaduras tras un supuesto ataque de su novio, informa la Policía.

El suceso ocurrió en el condado de Trans Nzoia, en el oeste de Kenia, de donde la atleta fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario y de Referencia Moi de la ciudad occidental de Eldoret por la gravedad de las heridas.

El comandante de la policía del condado de Trans Nzoia, Jeremiah Ole Kosiom, confirmó el incidente y dijo que la deportista sufrió quemaduras en el 75 por ciento del cuerpo, indicó el diario local The Star.

Al parecer, Cheptegei, de 33 años, fue atacada presuntamente por su novio, quien la roció con gasolina y le prendió fuego. El presunto agresor también sufrió quemaduras graves y se encuentra en el mismo hospital, de acuerdo con la citada fuente.

Los padres, que viajaron a Trans Nzoia para informarse sobre el ataque, indicaron que su hija, residente en Uganda, había comprado un terreno en el condado keniano y había construido una casa donde se alojaba durante sus entrenamientos.

