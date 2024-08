Un hombre que confesó haber asesinado y descuartizado en Kenia a 42 mujeres, incluyendo a su propia esposa, escapó del calabozo en el que se encontraba.

Según confirmaron fuentes policiales a Agencia EFE, Collins Jumaisi Khalusha, de 33 años, huyó en la madrugada del martes de una comisaría en la capital de Nairobi cortando una malla metálica de su celda y trepando por un muro perimetral.

A través de un comunicado, el inspector general de la Policía keniana, Gilbert Masengeli, confirmó que junto al sujeto escaparon además otros doce detenidos, todos provenientes de Eritrea, acusados de estar ilegalmente en el país.

“Nuestras investigaciones preliminares indican que la fuga contó con la ayuda de infiltrados, teniendo en cuenta que los agentes estaban desplegados en consecuencia para vigilar la estación”, sostuvo el uniformado.

De hecho, durante este miércoles cinco policías debieron comparecer ante un tribunal de la capital keniata para investigar su posible implicación en la fuga.

La fuga quedó al descubierto durante la mañana mientras los custodios servían el desayuno. La citada agencia agrega que el cuartel se encuentra a pocos metros de la embajada de Estados Unidos y de la sede de las Naciones Unidas.

The prime suspect in Kware murders Collins Jumaisi Khalusha escaped from Gigiri police station on August 20, 2024.#starinfographics pic.twitter.com/SPWOaBPt96

— TheStarKenya (@TheStarKenya) August 21, 2024