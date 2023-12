El trágico hecho tuvo lugar en la localidad de Tudun Biri, en el Estado de Kaduna, la noche del domingo, en donde cientos de personas -mujeres y niños entre ellos- participaban de una festividad musulmana.

De pronto, un dron de las fuerzas militares comenzó a atacar indiscriminadamente el lugar pese a que el blanco original de los uniformados eran los grupos de delincuentes que operan en el centro y norte del país africano.

Según recoge El País, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) informó que “la oficina de la zona noroeste ha recibido informaciones de las autoridades locales que aseguran que 85 cuerpos han sido enterrados hasta ahora mientras prosigue la búsqueda”.

Si bien en un primer momento el ejército nigeriano negó estar detrás del ataque, finalmente terminaron admitiendo su responsabilidad en la masacre.

Samuel Aruwan, ministro del Interior del Estado de Kaduna, indicó que el ejército “estaba llevando a cabo una operación militar de rutina contra los terroristas”, pero que “desgraciadamente la población de Tudun Biri fue atacada”.

“Las operaciones de rescate continúan. Decenas de personas han sido evacuadas al hospital por las autoridades”, sostuvo.

Por su parte, Amnistía Internacional expresó su “enérgica condena” al ataque, elevando la cifra de muertos a 120.

1.On Sunday 18 December 2022, an air strike by the Nigerian Air Force killed over 64 at Mutumji village of Zamfara State.

2.On 24 Tuesday 24 January 2023, Nigerian military air strike killed over 40 civilians in Doma LGA of Nasarawa state.

— Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) December 4, 2023