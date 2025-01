María Luisa Godoy hizo una especie de confesión incómoda durante el pasado capítulo de Buenos Días a Todos. La periodista develó que, hace algunos días, chocó su auto nuevo en un sector de Olmué.

La propia María Luisa lamentó lo sucedido, asegurando que el vehículo no tenía más de tres semanas de uso.

“Fue esta semana, que me echó al agua Eduardo. Oye el auto no me lo alcanzaron a entregar, no tenía un mes y lo hice pebre”, expuso Godoy resignada.

Según replicó Página 7, en ese instante la animadora recordó que, aquella jornada, tenía contemplado almorzar con Eduardo Fuentes, pero antes pasó a buscar a sus hijas.

De acuerdo a su testimonio, fue en ese momento que habría tenido un error de cálculo y se produjo el choque contra un árbol. Nadie quedó con lesiones.

“Estaba saliendo de la hostería en Olmúe, pero había un pasaje súper angosto y había un árbol. Las niñas me dicen ‘Lo dijiste, mamá, lo dijiste y lo chocaste igual"”, expresó.

“Parece que soy súper lesa, pero no soy tan lesa. Había árbol grande, con el medio tronco. El problema es que abajo del árbol, a la altura de la puerta, salía otro tronco gigante, como un fierro, y eso yo no lo vi, porque no estaba a la altura de los espejos. Entonces, no lo vi y ahí le pegué el pencazo”, concluyó.

La situación fue tomada con humor por parte de Fuentes, quien simplemente exclamó: “¡No tenía ni tres semanas el auto!”.

Hay que señalar que Godoy y Fuentes estuvieron en Olmué durante la semana pasada, debido a que animaron el festival de aquella ciudad, el cual fue transmitido por TVN y Radio Bío Bío.