Una serie de tensos momentos ha protagonizado durante los últimos días la participante de Palabra de Honor, Oriana Marzoli, con sus compañeros de encierro. Sin embargo, en el último episodio del reality, la venezolana se enfrentó nada menos que con la animadora del programa, Karla Constant.

Todo se dio después de la prueba por equipos, según mostró en un adelanto Canal 13. En ese momento, después de una serie de gritos cruzados entre la venezolana y Faloon Larraguibel, la conductora del reality le cedió la palabra a esta última, momento que fue interrumpido por Marzoli.

“Oriana, ya le di la palabra a Faloon…”, se le escucha decir a la animadora antes de ser interrumpida por la participante. “Como cuando ella interrumpe”, le replica.

“Si por favor me tienes respeto, porque no terminamos nunca con la pelea, parecen niños”, le respondió Constant visiblemente molesta, sin embargo, Marzoli no se detuvo: “Yo no soy la única que está hablando”, le aseguró.

A lo que la animadora le insiste: “Parecen niños. Te voy a dar el espacio, pero estás gritando, estás gritando. Tú, Faloon, todos”.

Tal como se ve en el adelanto, la jugadora se detiene finalmente ante el llamado de atención de Karla Constant, quien le cede la palabra a la ex Yingo evidentemente hastiada por las intervenciones.

No obstante, el silencio de Marzoli fue solo momentáneo, puesto que luego se enfrascó en una discusión con Larraguibel por los dichos de esta última sobre su pareja, Facundo González, a quien acusó de ser “maltratador” con sus compañeras.