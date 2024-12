Un día como hoy, en 1978, se llevó a cabo la primera Teletón en el país. Una de las campañas solidarias más importantes de Latinoamérica que mezcla solidaridad, conciencia social y entretenimiento, con el propósito de recaudar fondos para apoyar a niños y jóvenes con discapacidad.

Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Qué artistas participaron? ¿Cuánto fue la primera meta? ¿Qué opinaba Pinochet? Son sólo algunas de las preguntas que surgen para entender la historia de un acontecimiento que cambió la identidad de Chile, aún cuando el país se encontraba en plena dictadura militar.

¿Cómo se gestó?

A pesar de que la Teletón es uno de los eventos anuales que más representa la identidad y cultura del país, esta campaña televisiva nació varios años antes en Estados Unidos. Fue el actor y comediante Jerry Lewis quien, en los 50′ (hasta 2010), popularizó las maratones de TV en pos de fines solidarios, en este caso, para ayudar monetariamente a la Asociación de Distrofia Muscular.

Con el objetivo de realizar un aporte significativo para el público chileno, que le había permitido su éxito internacional, a fines de los 70′, Mario Kreutzberger -más conocido como Don Francisco- quiso emular el formato de The Jerry Lewis MDA Telethon y planteó esta idea los canales nacionales de televisión de la época.

La misión no era sencilla. Y es que, no sólo habían pasado apenas cinco años del Golpe de Estado y Chile se encontraba en plena dictadura militar, también el país pasaba por el punto más álgido del conflicto limítrofe que tenía con Argentina.

En ese sentido, la tarea más compleja para el comunicador no era la difícil búsqueda de apoyo de los canales de televisión, empresas y autoridades, sino que recibir el visto bueno de Augusto Pinochet, ya que la intención del presentador no sólo era poder brindarle ayuda a los menores discapacitados, sino que además unir al país en tiempos de división.

Los canales ya habían accedido, pero faltaba la ‘reunión’ con Pinochet. Una conversación que, según el propio Don Francisco en entrevista con El Informante de TVN, fue “incómoda”.

“En ese entonces, no tenía definición política. Fue un almuerzo que hizo, donde me senté al final de la mesa para poder irme, pero no resultó… La única foto que hay es de esa instancia. Me dijo: ‘Que le vaya muy bien’. Nadie sabía cómo iba a resultar. Eso fue todo”, detalló el creador de Sábado Gigante.

Finalmente, Don Francisco logró que los canales de televisión dejaran de lado su ardua competencia por el rating (con la amenaza del arrepentimiento de UCTV en el último momento) y, el 8 de diciembre de 1978, se llevó a cabo la primera Teletón de Chile.

La meta, los artistas y otras curiosidades

Esta primera Teletón se transmitió desde Teatro Casino Las Vegas (hoy llamado Teatro Teletón) y duró 27 horas, donde la misión era recaudar un millón de dólares (en pesos chilenos; $33.790.000). Una meta que se cumplió con amplio margen, luego de que el último cómputo fuera de más de 84 millones de pesos.

“Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor”, fueron una de las palabras que esgrimió el fallecido periodista deportivo Julio Martínez en el cierre de su emotivo discurso ante millones de chilenos que lo veían en sus casas. Una frase que se sigue recordando a día de hoy y que, junto a los aportes de otras figuras de televisión que fueron protagonistas en esta cruzada, como Antonio Vodanovic, Raúl Matas, Enrique Maluenda, Javier Miranda, Juan La Rivera, entre otros presentadores, logró inundar de solidaridad al pueblo nacional.

Sabias palabras de Don Julio Martínez en Teletón 1978 y el orgullo que debemos sentir quienes colaboraron en la Teletón. 🥹#VamosChilenos#Teleton2024chile #TeletónChile2024 pic.twitter.com/JiWK7PAUYq — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) November 10, 2024

Tras la obertura con Don Francisco y todos los colaboradores acompañándolo, el primer bloque de la Teletón fue la ‘Bailetón de los guapetones’, donde famosos como José Alfredo ‘Pollo’ Fuentes, Elías Figueroa, Tomás Vidiella, Pedro Pavlovic y Florcita Motuda, mostraron todos sus dotes de danza y entretuvieron a los presentes y televidentes.

Cabe consignar que la tradición de la ‘Vedetón’ nace en esta primera edición de este evento solidario, siendo las vedettes Maggie Lay, las hermanas Ubillas, Yamal, Wendy y Rosita Salaverry, las que encendieron la madrugada, desde las 5 de la mañana hasta las 7.

Desde sus inicios, la Teletón siempre ha estado vinculada con shows musicales de primer nivel, incluso en su estreno en 1978, contando con artistas de renombre continental y mundial como Leo Dan, Leonardo Favio, Palito Ortega, Camilo Sesto, Nydia Caro, Raffaella Carrá, José José, entre otras estrellas internacionales.

En cuanto al talento local, la lista se alarga aún más, destacando a Luis Dimas, ‘Pollo’ Fuentes, Buddy Richard, los hermanos Gatica, Juan Antonio Labra, Gloria Simonetti, Los Ángeles Negros, Los Huasos Quincheros, Sonora Palacios y Pachuco y la Cubacán, junto a los humoristas Carlos Helo, Mandolino, Manolo González, Los Tachuelas y, por supuesto, los más reconocidos por el público; Jappening con Ja.

Un espectacular show televisivo que reunió a las mayores estrellas de Chile y el mundo, que lograron conmover a todo un país y consolidar la obra solidaria de Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, la cual ha tenido un rotundo éxito a lo largo de los años.

¿Qué fue de Jane Hermosilla, la primera niña símbolo?

Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la primera Teletón no tuvo que ver con música ni espectáculos, sino que fue Jane Hermosilla, la primera niña símbolo de esta cruzada solidaria. En ese entonces, la pequeña de cuatro años tuvo la misión de representar a los niños y jóvenes de la institución, una tradición que aún se mantiene a día de hoy.

Tras su nacimiento, Jane fue diagnosticada con artrogriposis múltiple congénita, que se traduce a nacer con dos o más articulaciones con completa rigidez, debido a una disminución de la movilidad al momento de estar en el vientre de su madre.

Pese a que Jane era la embajadora de la campaña de 1978, cabe consignar que la joven Silvia Ceballos también fue sumamente importante para ablandar el corazón de los chilenos, luego de relatar su grave accidente automovilístico que sufrió en 1973 y que la dejó en silla de ruedas. Una fuerte historia de vida que acabó en septiembre de 2006 tras fallecer producto de un infarto.

Actualmente, Jane tiene 50 años y es madre de dos hijos. Un sueño que cumplió gracias a lo que fue su segunda casa; la Teletón. “No teníamos cómo pagar donde atenderme y sin la institución, hoy estaría en mi casa, sin haber logrado nada como mujer y en mi vida”, expresó en una entrevista con la propia fundación en 2011.

Tras completar sus estudios de programación en computación y adquirir su propio departamento en la comuna de Quilicura (Santiago) años después, hoy, la otrora niña símbolo trabaja como ejecutiva bancaria, mientras cuida a sus hijos de 18 y 6 años. En cuanto a la Teletón, esta campaña sigue más vigente que nunca.