La Teletón 2003 en Chile quedó marcada en la historia como una de las campañas más desafiantes del evento solidario más grande del país. Con una meta ambiciosa y un contexto económico complicado, el evento generó tensión hasta los últimos minutos.

En la ocasión, la fundación liderada por Don Francisco rasguñó el objetivo económico establecido para ese año, con la ayuda del testimonio espontáneo en el Estadio Nacional de Daniela García, lo que motivó que en solo 35 minutos las donaciones aumentaran en $1.250 millones.

Un contexto económico adverso

En el 2003, Chile enfrentaba una recuperación económica respecto una desaceleración de años anteriores. La tasa de crecimiento alcanzó un 3,3% en términos reales, superior al 2,2% del 2002. El desempleo (8,5%) y la incertidumbre financiera se tradujeron en menores donaciones durante las primeras horas de la campaña.

La meta, fijada en $10.532.480.521, parecía inalcanzable. El escenario contrastaba con años anteriores, donde la recaudación había crecido de manera sostenida.

Mario Kreutzberger, conocido como “Don Francisco”, líder histórico de la Teletón, reconoció las dificultades. “Quizás cometimos más de algún error. Pero por sobre todas las cosas, estamos convencidos de que esta campaña no podía sufrir una derrota,”, declaró al cierre de la Teletón 2003.

Con este escenario, la Teletón apostó por una campaña emocional, destacando historias de superación de niños y jóvenes que recibieron ayuda de los centros de rehabilitación. La transmisión televisiva, realizada entre el 21 y 22 de noviembre, incluyó bloques musicales, humorísticos y testimonios que buscaban conectar con la audiencia.

El desarrollo de la Teletón 2003

El desarrollo del evento estuvo marcado por las presentaciones de artistas nacionales como Luis Jara, María José Quintanilla, Myriam Hernández, Andrés de León, Canal Magdalena, Tiro de Gracia, Álvaro Salas, Salomón y Tutu-Tutu, La Cuatro Dientes, Ricardo Meruane, Bombo Fica y Stefan Kramer.

Por su parte, los artistas internacionales que motivaron al público a donar, fueron Emmanuel, Pedro Fernández, Yuri, Cristian Castro, Chayanne, Amaral, Antonio Ríos y la banda de rock estadounidense, Evanescence.

En tanto, los teléfonos estuvieron al mando de Liliana Ross, Mauricio Israel, Carla Ballero, Iván Nuñez, Ramón Ulloa, Marlen Olivarí, Francisco Reyes, Amaro Gomez-Pablos, Pedro Pavlovic y más.

Sin embargo, fue el desarrollo de las donaciones, reflejado en los cómputos leídos por Don Francisco y el resto de los rostros televisivos, fue lo hizo cada vez más tensa la noche de cierre de la Teletón 2003.

La dificultad de alcanzar la meta

En aquella oportunidad, siendo las 22:33 horas del sábado, la recaudación de la Teletón 2024 iba en $5.808 millones, poco más de la mitad de la meta fijada en $10.532.480.521.

Ante la eventualidad de no llegar a la cifra, de manera voluntaria y espontánea, Daniela García, una joven que sufrió la amputación de sus extremidades tras caer de un tren en movimiento y autora del libro “Elegí Vivir”, subió al escenario e hizo un llamado a donar.

“Estaba viendo la televisión y viendo todavía que faltaba tanto, no me pude quedar de brazos cruzados. Tuve que venir a ver si es que en algo podía ayudar, a venir a motivar a la gente”, dijo en aquella oportunidad.

“Hay que tomarse en serio lo de ‘la Teletón es tuya’, porque realmente nos puede llegar a cualquiera en cualquier minuto”, agregó García, emocionando a los presentes.

En solo 35 minutos las donaciones aumentaron en $1.250 millones y a la 1:30 del domingo, el supuesto cómputo final arrojó $9.937.770.825, casi mil millones por debajo de la meta. Ante esto, se sumó una donación de última hora de $500 millones por parte del Gobierno, a través de Fonasa.

Pero aún faltaban 94 millones de pesos para llegar a la meta, por lo que Don Francisco anunció en vivo que el directorio de la Teletón sería el encargado de “poner lo que falta”, por lo que la meta se redondeó en $10.600 millones.

¿Qué pasó tras el difícil cierre de la Teletón 2003?

“Amigos, no nos vamos a engañar. Este año no nos fue como habitualmente… y hemos tenido que recibir de toda la ayuda para poder cumplir. El directorio de la Teletón me acaba de comunicar que los directores se van a poner con lo que falta, para que en este 25 aniversario lleguemos a los $10 600 millones y se da la meta por cumplida”, dijo Don Francisco, al momento del cierre de la Teletón 2003.

“Pongamos los $10.600 millones en la pizarra para pasar esa meta”, cerró.

Acorde a lo recogido por Página 7, esta aparición marcó un rotundo cambio en esa edición, así lo recordó en la Matinatón de 2021 Mario Kreutzberger. “El efecto de sus palabras hace que en las últimas 4 horas se junta más del 40% del total“, expresó.

¿Qué fue de Daniela García? La “salvadora” de la Teletón 2003, actualmente es una cirujana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en Medicina Física y Rehabilitación. Además, es presidenta del Comité Científico del Congreso Oritel y forma parte del equipo médico de Teletón Chile hace más de 13 años.