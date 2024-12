Rafaella Sotomayor, hermana de la panelista Mariela Sotomayor, enfrenta una acusación de estafa por parte de una mujer que afirma haberle prestado $1.400.000 pesos chilenos después de rituales de limpieza energética. La denuncia fue presentada en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, donde Mariela marcó distancia de su hermana, admitiendo que su relación ya estaba quebrada previo a esta situación. La supuesta víctima relató que Rafaella empezó a faltar a sesiones acordadas y a cobrar por servicios no solicitados. Ante ello, Mariela expresó su dolor por la situación y destacó que Rafaella ya no es su hermana, mientras la afectada solo busca que le pague lo adeudado para finalizar el conflicto.

Rafaella Sotomayor, hermana de la periodista y panelista de “Only Fama”, Mariela Sotomayor, fue acusada de estafa luego de que una mujer asegurará que la tarotista le pidió dinero prestado tras realizarle una serie de ritos de limpieza energética.

La suma por la que acusa la mujer, a la autodenominada, “psicoanalista”, es de nada menos que $1.400.000 pesos chilenos.

Así lo evidenció el reportaje emitido por el matinal, “Contigo en la Mañana“, de CHV, donde se expuso la denuncia contra la hermana de la periodista.

Mariela Sotomayor marca distancia de su hermana acusada de estafa

En ese contexto, desde la casa televisiva abordaron el tema con la periodista, quien estalló en llanto tras dar su opinión respecto a la situación de Rafaella, argumentando que su relación, previa a la acusación por estafa, ya estaba quebrada.

“Quiero decirles que para mí es muy difícil hablar de esta situación, yo quise mucho a mi hermana, mucho… nunca pensé tener que estar hablando estas cosas aquí, pero yo tengo que decirles que yo con mi hermana no tengo ninguna relación“, afirmó la periodista.

“Entre nosotros ocurrieron cosas que son irreconciliables, cosas terribles, yo he sufrido mucho este tiempo…”, añadió.

A esto complementó que su hermana ha tratado de dañar su imagen por redes sociales y que por respeto a su familia y padres, se ha mantenido al margen.

Testimonio de la periodista sobre la situación de su hermana

“Encuentro que esto es terrible, encuentro terrible que una persona haya confiado en ella y esté pasando esta situación… ojalá que esta situación se pueda resolver”, dijo.

A lo anterior agregó: “Ella para mí, no es mi hermana, hace mucho tiempo no es mi hermana, no es la persona que yo conocí, no es la persona que yo quise”, afirmó la panelista de “Only Fama”.

Por último, en el transcurso del reportaje, la supuesta víctima de la estafa aseguró que solo quiere que Rafaella le pague la millonaria cifra, para así terminar pronto con la situación.

“Yo lo único que quiero es que me pague lo que me debe y que esto ya finalice“, aseguró la mujer.