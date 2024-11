Claudia Conserva relató su experiencia tras ser “operada” de cáncer por monjes brasileños, en un nuevo capítulo de “Viaje a lo insólito”.

En el octavo capítulo del programa de Mega, el periodista Sergio Paz, interiorizó en el mundo de los monjes brasileños sanadores, aquellos considerados guías espirituales que prometen curar a distancia.

Uno de los rostros televisivos que se interesó en aquel mundo fue la animadora Claudia Conserva, quien aseguró que su vida fue mejorada por estos médicos.

Claudia Conserva relató su experiencia tras ser “operada” por monjes brasileños

En mayo de 2023, la conductora de televisión Claudia Conserva anunció que, después de un año de su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, logró recuperarse de la enfermedad.

En ese periodo, se sometió a diversos tratamientos, incluyendo tanto medicina convencional como terapias alternativas.

“Cuando tú tienes un diagnóstico, con un pronóstico tan malo, que es un cáncer de mama triple negativo, y sabes que lo único que te puede salvar es la quimioterapia, yo dije… estoy abierta a cualquier cosa”, mencionó la presentadora.

La actriz contó que fue un amigo brasileño quien le comentó sobre esta medicina y le dijo que iba a llegarle un mail con una invitación. Si bien en un principio desconfió del proceso, después decidió creer.

Luego de ello, Conserva contó su experiencia y detalla que le ordenó a su cerebro creer y confiar su salud a Ceferino, el médico fallecido que por instrucción del templo Tupyara la visitaría.

Experiencia de su “operación”

Buscó una foto de él, la imprimió y la dejó en su velador previo a su “operación”, la cual recuerda que fue durante tres sesiones todos los martes.

Llegado el primer día, contó que hubo un silencio completo en su sesión de terapia, y que de pronto, “se me licuó el cerebro”, dijo Claudia.

“Fue como si hubieses prendido una juguera y mi cerebro hubiese estado dentro de la juguera… mentalmente sentí eso”, mencionó.

“Me asusté, abrí los ojos y después lo cerré y lo volví a sentir… y dije, ‘que loco’”, agregó.

A esto último complementó: “La cosa es que durante esta alucinación me encontré con don Ceferino… yo era una guerrera vikinga, entonces iba en mi caballo cabalgando por dentro de mi cuerpo y de repente veo aparecer a Don Ceferino. Me bajo, lo abrazo y le digo ‘que gusto de conocerlo’, y él me dice, ‘el gusto es mío’”.

Luego de ello, le indicó el sector de su cuerpo que debía trabajar, señalando su mama derecha, donde el doctor hizo la “operación”.

“Cuando llegó el último martes de curación, yo estaba media deprimida (…) me metí a la cama de blanco, lo esperé, me abrazó, me miró a la cara y me dijo textual: ‘mantenga la calma, esto va a pasar, pero tenga paciencia, todo va a estar bien’”, dijo.

“Yo sabía que me estaba despidiendo de este hombre y que no lo iba a ver nunca más”, aseguró la presentadora, según Meganoticias.

A continuación ve el capítulo completo: