Claudia Conserva publicó una foto que, inmediatamente, generó preocupación entre sus seguidores. Esto debido a que la animadora acudió a votar en silla de ruedas.

Por lo anterior la propia Claudia explicó, en el posteo en Instagram, que había sufrido un accidente doméstico.

Debido a esto quedó con una fractura en el peroné, hueso inferior de su pierna.

“Un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad. Ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné. Así no más po”, indicó.

“Las cosas de la vida. Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda”, añadió.

Asimismo, en la misma publicación la comunicadora indicó que irá dando actualizaciones de su estado de salud.

Por último, Claudia Conserva se llenó de muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidoras en redes sociales.

