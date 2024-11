Raquel Argandoña reveló en Only Fama detalles sobre su reconciliación con su hija Raquel \'Kel\' Calderón después de casi 4 años de distanciamiento, atribuyendo a Claudio Iturra un papel clave en esta unión. La influencer juró como abogada en agosto con el apoyo de Iturra, quien lamentablemente falleció tres meses antes de la titulación. Argandoña destacó que el encuentro con su hija fue el momento más alegre del año para ella, sorprendida y feliz por la invitación de Kel, que solo esperaba fuera para su pareja o su padre.

Raquel Argandoña estuvo invitada al pasado capítulo de Only Fama, donde conversó respecto a varios aspectos de su vida.

Uno de ellos tuvo relación con la reconciliación con su hija, Raquel ‘Kel’ Calderón, luego de casi 4 años de distancia debido a un problema familiar.

Aquello se hizo patente durante la titulación de la influencer, quien juró como abogada en agosto pasado.

No obstante, con respecto a este tema, la figura de TV sostuvo que una persona fue clave. Se trata del fallecido periodista Claudio Iturra, quien era cercano a ambas.

Relato de Raquel Argandoña

En este sentido, Argandoña deslizó que Iturra habría conversado con Kel respecto a un posible acercamiento con su madre.

“Siempre me decía ‘suegri’, de cariño, ‘no se preocupe que yo la voy a convencer y este año va a jurar sí o sí. Después nos vamos a tomar unos copetes para celebrar"”, indicó la opinóloga.

No obstante, Iturra murió en mayo pasado, tres meses antes de aquella titulación. “Se fue antes. Yo siempre decía, ‘pucha Claudio, quedó algo pendiente"”, comentó.

Sobre el final, Raquel Argandoña aseguró que aquel encuentro con su hija fue lo “más alegre” que tuvo durante 2024.

“Cuando ella me invitó fue la experiencia más alegre de este año. Solo podía invitar a dos personas. Yo no pensé que me iba a invitar, creí que escogería a su pareja o a su papá”, concluyó.