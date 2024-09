Claudia Conserva muestra imágenes del doloroso accidente que sufrió durante celebración del 18

La conductora de televisión, Claudia Conserva, mostró las secuelas de un doloroso accidente que sufrió durante los días del feriado XL por Fiestas Patrias.

Según relató en el canal de YouTube, Las Hermanitas Conserva, esto ocurrió el pasado martes 17 de septiembre, durante una reunión en su casa.

De hecho, el accidente fue por culpa de su perro, el que “tiene una adicción a las ruedas de los autos”, señaló Claudia.

La conductora incluso agregó que “ya fue atropellado, hospitalizado, se salvó milagrosamente, pero no aprendió la lección”.

Según explicó, su perro, cada vez que escucha el motor de un vehículo, sale corriendo para perseguirlo y morder las ruedas.

El accidente de Claudia Conserva

Durante la jornada del 17, mientras celebrara con un grupo de trabajo, una “persona X” se retiró, sin que Claudia se diera cuenta. Quien sí se percató fue su perro Aslan, el que “sale detrás corriendo”.

“Yo, por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan, lo agarro y como mi perro tiene sus kilitos, digamos, es grande, es gordito (…) como que me siguió y pa’, me pegué aquí en el cemento”, relató Claudia, mientras indica que el golpe fue en el rostro.

Luego incluso la habría arrastrado, por lo que contó Claudia. Cuando logró soltarlo, se golpeó por segunda vez en la zona del mentón.

Su hermana Francesca añadió que “¿han visto a las ardillas voladoras cuando se tiran así como de árbol a árbol? (…) te pegaste así, ta"”, mostrando cómo se pegó en el mentón. “Como que te arrastró en carretilla”, enfatizó, ya que Claudia habría tomado a su perro por las patas traseras, sin embargo, por la fuerza que tiene, la habría arrastrado.

Conserva señaló que el golpe se le puso rojo, por lo que debió aplicar hielo para desinflamar la zona, sin embargo, dijo que hoy se encuentra mejor.