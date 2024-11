Esta noche se llevan a cabo los premios internacionales ‘Martín Fierro’, que premian a producciones de Latinoamérica. Un chileno que ganó fue Martín Cárcamo, con su programa ‘Qué dice Chile’.

El animador se impuso en la categoría de Programa de Entretenimiento, en una ceremonia que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos.

Discurso de Martín Cárcamo durante premiación en Miami

Cárcamo subió al escenario y, junto con agradecer el reconocimiento, aprovechó de realizar un especial homenaje a Felipe Camiroaga.

“Me gustaría saludar a todos los nominados porque hay muchos amigos de distintos países que hacen un muy buen trabajo”, inció.

“Hay un gran amigo de toda la vida, que ya no está con nosotros, Felipe Camiroaga. Cuando yo era muy joven, me dijo lo siguiente: ‘Un buen animador, con un equipo que no ande bien, no va a funcionar. Y un muy buen equipo, con un animador que sea más o menos, va a andar muy bien"”, agregó.

Hay que señalar que Martín Cárcamo y Felipe Camiroaga coincidieron por varios años en TVN, donde forjaron una relación de amistad.

Cárcamo arribó a Canal 13 en 2011, para animal el matinal Bienvenidos junto a Tonka Tomicic. En la actualidad está en el área de entretención de aquella señal.