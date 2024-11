Don Francisco se refirió al traje, al estilo de “Sábado Gigante”, usado por Emilia Dides en su paso por Miss Universo 2024.

Durante la fase preliminar del Miss Universo, Emilia Dides, quien fue representante de Chile en el concurso de belleza, debía desfilar, junto a sus compañeras, con un “traje típico” del país en representación.

Llegado su turno de presentarse, la cantante sorprendió a los televidentes y al jurado del certamen, con un vestido inspirando en “Sábado Gigante”.

Don Francisco se refiere a traje típico de Emilia Dides en Miss Universo

La modelo desfiló con un traje inspirado en el famoso programa de concursos de Don Francisco, y para ello, salió en pantalla usando una falda con rostros de muchas mujeres, además de la mítica ruleta de premios que se usaba en el programa.

Tras el paso de algunos días del épico momento de la chilena, y tras ser consultado en el programa de Canal 13 ¡Hay que decirlo!, Don Francisco ser refirió a la idea de Emilia y su equipo, de desfilar con aquella inspiración.

“La verdad me pareció que era creativo, ahora no sé si eso en la moda gusta o no gusta, pero en lo creativo, me pareció creativo”, dijo el animador.

A esto último complementó: “Más que eso, era bastante inteligente porque “Sábado Gigante” se ha visto en todos los países de América Latina por 30 años, es un nombre conocido, lo relacionan inmediatamente con Chile, conmigo”.

“Desde el punto de vista de la comunicación, era una cosa bien inteligente, si eso le gusta a los modistos o no, eso es algo que desconozco porque no estoy en la moda”, concluyó.