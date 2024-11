La ex Miss Universo chilena, Emilia Dides, envió un energético saludo a la selección chilena previo a su encuentro con Venezuela, recordando su participación en el certamen de belleza y su reciente logro al llegar al Top 12. Sin embargo, los fans aprovecharon la ocasión para bromear sobre el rendimiento de La Roja, que se encuentra en una situación complicada en las clasificatorias al Mundial 2026. Mientras tanto, Dides anunció en redes sociales que se avecinan nuevos proyectos en el extranjero, postergando su regreso a Chile y generando expectativas entre sus seguidores sobre sus futuros destinos y proyectos, manteniendo el misterio al respecto.

Previo al duelo contra Venezuela de esta noche, la representante chilena al Miss Universo, Emilia Dides, envió un saludo al conjunto y los hinchas con su característico grito.

“Hoy se viene el partidazo y yo estoy siempre con La Roja, ¿por qué? Porque ¡Chileee!”, dijo, vocalizando la frase que la hizo reconocida durante su carrera por la corona en el certamen de belleza.

Y es que la cantante marcó un hito en la historia de los concursos de belleza para Chile, pues por segunda vez, desde que Cecilia Bolocco se quedó con el cetro, una representante nacional logró entrar al Top 12.

Esto precisamente despertó las ganas de los hinchas de la selección por bromear, quienes terminaron trolleando a La Roja, pues en la publicación se pueden leer comentarios como: “Le fue mejor que a la selección”; “la Emilia me dio más alegría que la selección!”; “Al menos ella clasificó al mundial, no cómo otros”; “Ya hizo más que la selección”, dijeron algunos.

Los chistes no son de extrañar, pues el desempeño del conjunto nacional no ha sido el mejor en las clasificatorias al Mundial de Fútbol 2026, donde La Roja se encuentra al final de la tabla.

Nuevos proyectos para Emilia Dides

Por otro lado, la artista chilena, quien tuvo un paso brillante por el certamen de belleza, aún no ha regresado al país, lo que se atribuiría a nuevos proyectos para ella en el extranjero.

Así lo dejó entrever en sus redes sociales, donde le contó a sus seguidores: “Hoy me llegó una llamada y se viene un viaje increíble. Es muy pronto, justo en la fecha que me iba a Chile parte ese viaje. Así que voy a estar a la vuelta”.

“Muero por verlos, muero por llegar a mi país, muero por abrazarlos. Espero que cuando vaya a la vuelta, las personas que puedan ahí, cantamos ‘Emilia Dides, Chile’”, continuó diciendo según recogió La Cuarta.

Aunque no reveló cuáles son sus proyectos, sí adelantó que es “algo que siempre he querido hacer y un destino al cual siempre he querido ir”, dejando la incógnita abierta.