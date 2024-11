Emilia Dides vive un gran momento de popularidad, luego de haber tenido una gran presentación en el pasado Miss Universo, donde se posicionó en el Top 12 de la competencia.

La modelo y cantante chilena dio una extensa entrevista con T13, en donde se refirió a un tema bastante particular, su coqueteo en redes sociales con el actor cubano-estadounidense William Levy.

De hecho, la propia Dides había hablado sobre esto en un live de redes sociales, donde tuvo una conversación con Miss Argentina, Magalí Benejam.

En ese entonces, la modelo trasandina le había preguntado respecto a quién era la persona más famosa que la seguía en redes sociales, a lo que la ganadora de Rojo respondió: “Creo que la persona que más seguidores tiene, que me sigue, es mi hombre, que todavía no es mi hombre, pero… William Levy”.

Emilia Dides y William Levy

Preguntada sobre esta amistad virtual, la actual Miss Chile sostuvo que tiene pensado conocer al actor en el mediano plazo.

“Probablemente nos conozcamos pronto y me llama bastante la atención conocerlo y saber qué tal ese hombre”, indicó en la charla con el citado medio.

“Ahora que ya terminó el Miss Universo, ahora tengo tiempo de ir a conocerlo, sin embargo, tengo demasiado claro que tengo muchas cosas que hacer entonces no es mi prioridad aún”, agregó.

En este sentido, Dides dejó en claro que aún tiene proyectos por resolver, además de retornar a Chile para tener un descanso.

“Yo igual sigo enfocada en mi carrera, o sea, creo que obviamente se puede mezclar ambas cosas, pero él está haciendo una película ahora y yo estoy full trabajando, entonces de verdad que no es que no quiera conocerlo, obviamente que sí, pero no es mi prioridad porque tengo muchas cosas en mi cabeza, tengo muchas cosas que hacer aún y sobre todo llegar a mi país y abrazar a todos los chilenos”, sentenció.

Hay que señalar que la modelo se ha mantenido en México por estos días. De hecho, viajará hasta Cancún para estar en el matrimonio de su padre.