Una situación bastante insólita ocurrió en uno de los últimos capítulos de Top Chef Vip, la cual fue protagonizada por Arturo Walden, recordado notero de televisión de los 90.

El comunicador, conocido en Chile como el ‘Kiwi’, hizo un breve ingreso al estudio y tuvo una interacción con Cony Capelli, quien precisamente debía cocinar un plato a base de la mencionada fruta.

“Cony, entre tus manos tienes una fruta maravillosa. Vamos, confío en tí”, indicó Walden a cámara.

No obstante la jugadora, que fue ganadora de Gran Hermano Chile, pareció no entender la dinámica, debido a que no conocía al notero.

Kiwi y Cony Capelli

Ahí está la entrada random del Kiwi #TopChefCHV pic.twitter.com/9wk5gxn6DZ — Raquel Jara (@RaquelJara22294) November 5, 2024

“Alguien me puede explicar qué fue esa huevada (sic), por qué entró un gigante a entregarme un kiwi”, indicó entre risas.

“Pensé que el ‘loco’ me iba a entregar un poder, o ayudar a cocinar, pero entró y se fue”, añadió resignada.

Lo cierto es que, aún sin conocer al comunicador, la bailarina fue la ganadora de la prueba de Top Chef Vip, al lograr una gran preparación con su kiwi.

Hay que señalar que Arturo Walden ha tenido apariciones paulatinas en televisión durante los últimos años.

Una de las últimas fue durante Viña 2023, cuando fue reportero del matinal Buenos Días a Todos.