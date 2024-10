Un curioso momento ocurrió en Meganoticias durante la cobertura de las elecciones regionales y municipales. Durante un despacho en vivo desde el Estadio Nacional, apareció el Viejito Pascuero para ejercer su voto y mantuvo una cómica conversación con Gonzalo Ramírez, quien se encontraba informando desde el estudio.

El hombre disfrazado de Santa Claus, comentó que era muy fan del canal y envió un saludo a los rostros de la señal televisiva, “a don Jaime (Leyton) yo lo quiero harto, y todos los de Mega, al señor Neme hay que llevarle un regalo porque ahora está actuando como un chico bueno, antes era un chico malo”, bromeó.

Ante su mención a José Antonio Neme, que no se encontraba en ese momento en el en vivo, la periodista en terreno señaló, “Gonzalo Ramírez, está ahí, ¿tú crees que merece un regalo?”.

“Sí, y creo que hay que llevarle un celular nuevo“, sentenció, desatando la risa del periodista. “Está informado el Viejito Pascuero”, mencionaron.

La broma surgió porque esta semana Ramírez vivió un complejo —aunque cómico— momento, cuando Daniel Silva, periodista del segmento Planeta Futuro del noticiero, mostró en pantalla su número telefónico por accidente.

En ese mismo momento, decenas de televidentes comenzaron a intentar a hacer contacto con Ramírez mientras estaba en vivo. “No es talla, pero me está llamando un montón de gente, coste, son números que yo no tengo idea“, dijo en ese momento.

Silva, por su parte, pidió disculpas, “me siento muy culpable, tengo que decirlo al aire, yo quería hacer algo ilustrativo y pedagógico”, explicó, ya que estaba informando sobre una estafa de WhatsApp cuando mostró el número sin querer.

“Bueno, mi teléfono ya es público, quiero aprovechar esta ventana para decirle a mi familia y amistades que voy a cambiar mi número, no por mala onda, pero es que no se puede así”, concluyó Ramírez.