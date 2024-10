Pese a que culminó hace más de diez años, Breaking Bad sigue siendo considerada una de las mejores series de la historia y sus protagonistas permanecen en la memoria de los fanáticos.

Por ello, esta semana se volvió viral el actor Bryan Cranston, quien volvió a encarnar su mítico personaje Walter White.

El artista se unió a una campaña publicitaria de servicio público contra la basura en Nuevo México. Con el hashtag #BreakingBadHabits, la gobernadora Michelle Lujan Grisham busca crear conciencia en la población.

En el video compartido por la autoridad, se ve a Walter White recogiendo la basura, haciendo varios guiños a los capítulos de Breaking Bad, como cuando se quitó el pantalón para preparar metanfetamina por primera vez.

También hizo referencia al mítico episodio Ozymandias, en el que White hizo rodar un barril lleno de dinero. Con voz amenazante, se le escucha decir: “Mantengan la basura fuera de mi territorio”.

La campaña #BreakingBadHabits contó con una financiación de parte del estado de alrededor de 3 millones de dólares, que, además del regreso de Bryan Cranston como Heisenberg, incluirá vallas publicitarias, anuncios en radio y televisión, así como campañas de limpieza.

Walter White is BACK and he’s demanding that we clean up New Mexico!

Thanks to ⁦⁦@BryanCranston⁩ and all those who helped bring this iconic NM film character back to life for a great cause.

Let’s all support #BreakingBadHabits and keep our beautiful state litter-free! pic.twitter.com/Y2hYKEE03w

— Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) October 17, 2024