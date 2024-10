Casi un mes ha transcurrido desde el estreno de la serie true crime, Monsters: La historia de Lyle y Erik Menendez, donde se relata como los hermanos cometieron el cruel asesinato de sus padres, a quienes acribillaron en el living de su casa.

Fuera del éxito que ha tenido la producción de Netflix y las buenas críticas que han recibido los actores Cooper Koch y Nicholas Chavez, la creación de Ryan Murphy parece abrir una nueva oportunidad para los hermanos en la vida real.

Puesto que en la miniserie se recorre el juicio que enfrentaron los hombres en la vida real, donde su principal argumento para cometer el crimen son los constantes abusos y agresiones de carácter sexual que sufrieron de parte de sus padres, José y Kitty Menendez, los cuales seguían ejerciendo incluso días antes del crimen cuando los hermanos ya eran mayores de edad, las teorías detrás del caso podrían dar un giro.

Una de las principales razones por las que se podría reabrir el caso es que los hermanos habrían actuado en “defensa propia” pues veían su vida en peligro dadas las agresiones que cometían sus padres.

Antes de la serie

Fue en abril del año pasado que Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, banda musical creada por José Menendez cuando trabajaba en RCA Victor, aseguró que el padre de Erik y Lyle lo había abusado sexualmente cuando era menor de edad.

La declaración del excompañero de Ricky Martin se dio en el documental de Peacock, “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”. En un adelanto liberado en ese entonces, el artista puertorriqueño señaló a una fotografía del padre de los hermanos Menendez y acusó: “Ese es el hombre que me violó”.

De acuerdo a datos del documental, el hecho se habría dado entre 1983 y 1986. Según recogió El Independiente los abusos habrían ocurrido en presencia de su manager y en la casa que tenía José en Nueva Jersey. En otras entrevistas, el ex Menudo afirmó que las agresiones eran constantes.

“No son monstruos”

Tras el estreno de Monsters, la figura de televisión estadounidense y estudiante de leyes, Kim Kardashian, acudió junto a Cooper Koch, quien interpreta a Eik Menendez en la serie, a visitar a los verdaderos hermanos en la cárcel.

Luego de la visita, la empresaria envió una carta a la NBC donde aseguró que Erik y Lyle “no son monstruos” y que ya es hora de que sean liberados.

“No son monstruos. Son hombres amables, inteligentes y honrados”, dijo Kardashian en uno de los pasajes de la carta tras conocerlos en persona.

Sobre lo mismo agregó: “El juicio y el castigo que recibieron estos hermanos fueron más propios de un asesino en serie que de dos individuos que soportaron años de abusos sexuales por parte de las mismas personas a las que querían y en las que confiaban. No creo que pasar toda su vida encarcelados fuera el castigo adecuado para este complejo caso. Si este delito se hubiera cometido y juzgado hoy, creo que el resultado habría sido radicalmente distinto“, aseguró.

En la misma carta, Kim pidió: “Mi esperanza es que se reconsideren las condenas a cadena perpetua de Erik y Lyle Menendez. Se lo debemos a esos niños que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados”, cerró.

Cabe mencionar que la figura de televisión norteamericana logró un indulto en 2019 a favor de Cyntoia Brown, quien mató a su violador. La mujer había sido condenada a cadena perpetua.

La carta de Erik

Otro nuevo antecedente que podría ayudar a liberar a los hermanos Menendez es la carta escrita por Erik nueve meses antes del crimen, donde le relataba a su primo los abusos que sufría de parte de su padre.

Se trata de una misiva revelada en 2018, pero que el hombre había escrito en 1988, en ella le dijo a Andy Cano: “He intentado evitar a mi padre. Sigue pasando, Andy, pero es peor ahora para mí. No puedo explicarlo… nunca sé cuándo va a pasar, me vuelve loco. Cada noche me quedo despierto pensando que va a entrar. Necesito dejar de pensar en ello”.

Pese a que su primo mencionó esto en su declaración en el juicio, fue desestimado. En 2003 Cano falleció por sobredosis y 15 años después su madre permitió a un escritor indagar en sus cosas cuando dio con la prueba.

La familia de los Menendez

Por si todo esto fuera poco, desde el estreno de la miniserie la familia de los hermanos no ha dejado de pedir su liberación públicamente.

Recientemente -este miércoles- fue la hermana de Kitty Menéndez, y tía de los asesinos, Joan Andersen VanderMolen, quien realizó un punto de prensa junto a demás familiares con el fin de presionar y poder reabrir el caso.

“No tenía idea de la magnitud del abuso que sufrieron a manos de mi cuñado. Ninguno de nosotros lo sabía. (El abuso) tiene efectos duraderos y que las víctimas de trauma a veces actúan de maneras que son muy difíciles de entender. El mundo entero no estaba preparado para escuchar que los chicos podían ser violados … y hoy sabemos más“, dijo, según consignó EFE.

La prima de los Menendez, Ana Maria Baralt, también agregó: “Si el caso se hubiera escuchado hoy, con la comprensión que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno de estrés postraumático, no tengo ninguna duda de que la sentencia habría sido muy diferente“.

Actualmente, los hermanos Erik (53) y Lyle (56) cumplen una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el crimen que cometieron hace más de 30 años.