Hace ya algunas semanas María Teresa Johns ha mostrado estar contraria a la realización de una serie de Netflix en torno al llamado Caso Matute (muerte de Jorge Matute Johns en 1999).

Hace algunos días, Johns estuvo en el programa Contigo en Directo, en donde incluso interpeló al exministro Hernán Larraín, quien es padre de Pablo Larraín, socio de la productora Fábula, que realizaría el proyecto.

Dichos de María Teresa Johns

“Ministro Larraín, quiero preguntarle a usted qué consejo, qué principios le dio a su hijo, que no tiene respeto, para que ellos pasen a llevar a personas y madres”, indicó.

“Yo le dijo que, por favor, dígale a su hijo que no haga esta serie, porque no lo voy a permitir. Yo he estado mal por todo esto”, agregó.

“Creo que es una falta de respeto, como madre. Creo que ellos no pueden tomar una iniciativa, sabiendo que no hay culpables, que no hay un final. Siempre han sido puras mentiras. El Poder Judicial tiene una deuda conmigo”, comentó.

Hay que señalar que la serie, que incluso grabará parte en Concepción, incluso confirmó su elenco hace algunas semanas.

Se conoció que el actor Clemente Rodríguez interpretará a Jorge Matute Johns, estudiante desaparecido en la discoteque La Cucaracha.

Asimismo, Paulina García dará vida a María Teresa Johns, la madre del muchacho.

A ellos se sumarán otros actores, como Alfredo Castro, Lucas Sáez, Héctor Morales y Camila Hirane.